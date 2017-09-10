Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kazanmak için sahaya çıktıklarını, hak ettikleri sonucu aldıklarını söyledi.

İlk yarı oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu, ikinci yarıda rakibe geçtiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

\"İyi oynayıp kazanan bir takıma karşı oynadık. Zor bir maçtı. Zor bir zemin vardı. Şartlar ne olursa olsun, kazanma isteğimiz sahaya yansıdı. Maçta git geller oldu. İlk yarıda golleri kaçırdık. Bir pozisyonda gol atabilirlerdi. 3-4 tane pozisyon vardı. İkinci yarıda penaltıyla 11-11 iken oyun daha rahat hale dönüşebilirdi. Tam tersi oldu, onu kaçırdık. Arkasından 10 kişi kaldık. Bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı kazanmak, oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösteriyor. Kalite ve yeteneklerini sahaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum.\"

\'BEĞENEN DE OLUR BEĞENMEYEN DE\'

Beşiktaş\'ın bu sezon tutuk başladığı yönündeki soruya ise Güneş, \"Biz işimizi yapıyoruz. Beşiktaş\'ı beğenen de olur beğenmeyen de. Hepsine saygı duyacağız. Diğer 3 maçımızı da kazanacağımızı düşünüyordum, arada bir beraberlik oldu. 4\'üncü maçtan da 3 puan aldık. Tabii daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Rakibe pozisyon vermememiz gerekiyor. Hayalimiz bu. İnşallah bir gün başarırız.\" dedi.

PORTO MAÇI

Porto maçına da değinen Güneş, \"Porto maçı farklı bir maç. Fiziksel bir yorgunluk oldu. Fiziksel gücü ligde iyi olan bir takıma karşı kendi sahasında 10 kişi oynamak ve çıkmak tabii bir yıpranma meydana getirdi. Oyuncu tercihleri tartışılacak şeylerdir. Kimi oynatsanız tartışılır, eleştirilir. Sahada isteneni vermeyen oyuncuyu biz de eleştiriyoruz. Bu normaldir, normal karşılayacağız. Tercihten bir yere gitmek doğru değil. Sonuçtan sebep bulunmaya çalışılıyor. Sebepten de sonuçları biz buluruz. Alınan sonuçtan sonra \'o olsa, bu olsa\' tabii doğrudur ama buna da bir şey diyecek halimiz yok. İsimler üzerinden takılmak doğru değil. Benim için bugün oynamayan Orkan da Mustafa da oynamayı hak ediyor. Yeni gelen arkadaşlar da var. Onlara şans versek başka türlü, vermesek başka. Bunlar konuşulacak. \'Neden konuşuldu?\' diye söylemiyorum, onlar üzerinden bana, benim üzerimden başkana, başkan üzerinden kulübe zarar vermek istemeyi doğru bulmuyorum. Eğer Beşiktaş\'a zarar vermek isteniyorsa, direk onu söylemek lazım. Biz bir aileyiz. Başkanımız var, hocamız var, oyuncumuz var, seyircimiz var hepimiz yerimizi biliyoruz. Benim hafta arasında hiçbir beyanatım olmadı ama yazan arkadaşlar var. Tekrar söylüyorum benim hiç öyle beyanatım olmadı. \'Neden yazdınız?\' demiyorum, ama benim ağzımdan yazmayın. Yazıyı yazın ben razıyım, düşüncenizi kendi ağzınızdan yazın. Beni ortak etmeseniz daha iyi olur.\" dedi.

Beşiktaş\'ın oyununu beğenmediğini aktaran bir gazeteciye de Güneş, 4 maçta da rakibe ezilmediklerini, kendilerini iyi gördüklerini, eksikliklerinin olduğunu ancak bunların da giderileceğini belirtti. Güneş, Necip\'in sağ bekte iyi oynadığını da söyledi.

ERKAN SÖZERİ: BEŞİKTAŞ 1 PUAN MODUNDAYDI

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise şunları söyledi:

\"\'Aslında maça fiziksel ve zihinsel olarak iyi hazırlandık. Motivasyonumuz ve konsantrasyonumuz çok iyiydi. Yalnız ilk yarıda hiç beklemediğimiz kadar kötü oynadık, bireysel hatalar yaptık. Bize yakışmayan pozisyonlar verdik. Ayrıca top tutamadık. Çok pas hatası yaptık. Tabii bunda zeminin de etkisi var. Her 2 takım için de kötüydü zemin. Ama ikinci yarı oyuncu değişikliklerimizden sonra maça ortak olduk. İşler iyi gidiyordu, fena oynamıyorduk. Daha kompak oynadık. Beşiktaş\'ın 1\'inci ve 2\'nci bölgede geçişlerini daha iyi kapattık. Pozisyon vermeden oynuyoruk. Bu arada bir penaltı oldu. Rakip penaltı kaçınca ve 10 kişi kalınca oyun tamamen bize döndü. Rakip 10 kişi kalınca oyuncularımız maçı kazanma odaklı oynamaya başladılar. Rakibimizin oyuncu değişiklikleri artık \'1 puanı alayım, ortak olayım\' modundaydı. Maalesef anlık hatamızdan golü yedik. Son 10 dakikada maç boyunca giremediğimiz pozisyonlara girdik. Hatta 3-4 tane net pozisyona girdik. Bunları değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz. Ama oyuncularımın özellikle 2\'nci yarı performansından memnunum. Üst düzey mücadele ettiler. Bu maçtan gerekli derslerimizi çıkararak daha önceki 3 maçımızdaki ritmimizi yakalayıp lige devam edeceğiz. Sonuçta geçen sene şampiyon olan kaliteli bir takımla oynuyorsunuz. Anlık hatamızdan cezayı kestiler. Beşiktaş\'a Şampiyonlar Ligi\'nde başarılar diliyorum\"

TOLGAY ARSLAN: ÖNEMLİ 3 PUAN ALDIK

Beşiktaş\'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ise çok önemli 3 puan aldıklarını söyleyerek, \"Zemin çok kötüydü. Rakip takım da aynı şartlarda oynadı. Bunu da unutmamaız gerekiyor. Ama ona rağmen iyi maç çıkardık. İlk yarı çok pozisyona girdik. Kırmızı karttan sonra çok zor oldu bizim için. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. İnşallah seri başlatırız. Herkese ihtiyaç var bu takımda. Büyük ve çok zor maçlarımız var. Biz Beşiktaş\'ız Beşiktaş gibi oynarsak başarılı oluruz. Güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu oynarız. Geçen sene son maçta yapamadık. İnşallah bu sene taraftar desteğiyle biz tur atlarız\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantıları

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)