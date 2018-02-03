Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: \"Böyle bir morale ihtiyacımız vardı\"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Karaman: \"Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu\"



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, sahalarında 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Açıkgöz, 11 hafta sonra galip geldiklerini hatırlatarak, \"Ligin devre arasında yaşadığımız sıkıntıları herkes biliyor. Zaten 2\'nci devrenin ilk 2 maçını da kaybettik. Yeni kurulan bir ekibiz. Fazlasıyla oyuncumuz gitti, karşılığında yeni oyuncularımız geldi. Beraber çalışma olanağını yavaş yavaş buluyoruz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Oyuncularımızın maçtaki istek ve arzularını gördünüz. Bu takım sahaya çıkacak, sonuna kadar savaşacak ve sonuç ne olursa olsun başı dik bir şekilde sahadan ayrılacak. Bu karakteri bugün gösterdiler. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Yapabilecekleri şeyleri gördüler ve inandılar. Bundan sonraki maçlarımıza aynı mücadeleyle devam edeceğiz. Bugün maçta üstün olan taraf bizdik. İlk yarı kendi hatamızdan bir iki fırsat verdik ama genel anlamda oyuncularım çok istekli ve arzulu oynadılar. 2\'nci yarıda da neticeyi aldık. Oyuncularımı yürekten kutluyorum\" dedi.

HİKMET KARAMAN: \"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU\"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, maçta vasat ve kötü bir performans sergilediklerini ifade ederek, \"Geçen hafta farklı mağlup olan rakibimizin bugün mücadele gücünün üzerine çıkacağını oyuncularımızla konuştuk. Her 2 takım da futbol adına bir şey gösteremedi. Biz topa sahip olduğumuzda iş yapması gereken oyuncumuzun ve oyuncu gruplarımızın çok pas hatası yapması, oyuna ağırlığımızı da koyamamamız yenilginin en büyük faktörlerinden biri oldu. Buna rağmen ilk yarı 2 net pozisyonumuz vardı. Bunlardan bir tanesi gol olsaydı oyunun gidişatı farklı yere gelebilirdi. 2\'nci yarıda mücadele gücü yüksek ve golü atanın sanki galip geleceği bir maçtı. Golü yediğimiz pozisyonda hatalı bir duruşumuz var. Nihayetinde kötü oynadık. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Levent Açıkgöz\'ün açıklaması

-Hikmet Karaman\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)