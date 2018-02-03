Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: 1 - 0

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr. Necmettin şeyhoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), İbrahim Bozbey(xx), Mehmet Salih Mazlum(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar(xx) - Hakan(xx), Kravchenko(xxx), Ferhat(xx), İshak(xx), Bliznichenko(x)(Dk.66 Kage), Murat(xxx), Osman(xxx)(Dk.86 Traore), Ergin Keleş(xx)(Dk.79 Leandrinho), Ibanez(xx), Alexe(xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy Rıou(xx) - Gassama(xx), Tzavellas(xx), Barış(x)(Dk63 Augusto x), N\'Sakala(xx), Villafanez(x)(Dk.81 Douglas), Isaac, (xx), Welinton(x), Emre Akbaba(xx), Efecan(x)(Dk.81 Cenk Ahmet), Fernandes(x)

GOL: Dk.79 Alexe(Kardemir Karabükspor)

SARI KART: Kravchenko, Alexe, Bliznichenko, Hakan, Ibanez, Kage(Kardemir Karabükspor), Villafanez, Augusto(Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7\'nci dakikada Ergin Keleş\'in ceza sahası içinden vuruşunu kaleci önledi.

15\'inci dakikada soldan Emre Akbaba\'nın kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştırmak istediği top Isaac\'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

26\'ncı dakikada Kravchenko ve Ferhat\'ın arasından sıyrılan Fernandes\'in vuruşunu kaleci iki hamlede önledi.

35\'inci dakikada Osman\'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Kravchenko\'nun aşırtma vuruşu üstten auta gitti.

41\'inci dakikada Alexe\'nin sol çaprazdan vuruşu kalecide kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46\'ncı dakikada Emre Akbaba\'nın altıpasın sol çaprazından vuruşu kaleciye çarparak kornere çıktı.

79\'uncu dakikada İshak\'ın korner atışında defansın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza sahası içine sağ kanattan doldurulan top kafalardan sekti. Leandrinho altıpas önünden kafa ile topu indirirken topa hareketlenen Alexe\'nin kafa vuruşuyla fileler havalandı: 1-0.

90\'ıncı dakikada soldan N\'Sakala\'nın ön direğe ortasında Welinton\'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma Kardemir Karabükspor\'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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