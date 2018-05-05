Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: 0 - 1

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Özgür Yankaya(x), Baki Tuncay Akkın(xx), Mehmet Kısal(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan(x), Kravchenko(x), Tayyib(xx), İshak(x), Bliznichenko(x)(Dk.83 Kage x), Traore(x), Murat(x)(Dk.63 Leandrinho x), Alican(x)(Dk.45 Cem x), Ibanez(x), Ergin(x)
ATİKER KONYASPOR: Serkan(xx) - Skubic(xx), Ali Turan(xx), Selim(xx), Eren(x)(Dk.44 Ferhat), Ömer Ali(xx)Dk.65 Vedat x), Jonsson(xx), Bourabia(xx), Milosevic(xx), Fofana(xxx), Eto\'o(xxx)(Dk.75 Jahovic x)
GOL:Dk.37 (P) Eto (Atiker Konyaspor)
SARI KART:Alican, Tayyib, Traore, Ergin, İshak (Kardemir Karabükspor) Ali Turan, Bourabia (Atiker Konyaspor)
Spor Toto Süper Ligi 32\'nci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Atiker Konyaspor\'a 1-0 mağlup oldu.
15\'inci dakikada Eto\'o\'nun ceza yayı gerisinden çektiği şutu kaleci Rybka, uzanarak önledi.
32\'nci dakikada Eto\'o\'nun sol çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.
34\'üncü dakikada Eren, soldan penaltı noktasına doğru ortaladı. Fofana\'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.
37\'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından ceza sahasına giren Fofana, Kravchenko ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto\'o, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
62\'nci dakikada Ömer Ali\'nin soldan ceza sahasına doğru gönderdiği korner atışında defansın ters kafa vuruşu üstten kornere gitti.
73\'üncü dakikada Leandrinho\'nun ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.
78\'inci dakikada Skubic sağdan arka direğe doğru ortaladı. Fofana\'nın vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
90\'ıncı dakikada Skubic sağdan ortaladı. Vedat\'ın vuruşu kaleciden döndü.
Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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