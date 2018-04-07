Kardemir Karabükspor - Antalyaspor: 1-2

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Koray Gençerler(xx), Yusuf Bozdoğan(xx), İbrahim Bozbey(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan Aslantaş (x), Kravchenko(x), Tayyib(x), İshak(xx), Leandrinho(x)(Dk.47 Bliznichenko x), Osman(x), Traore(xx), Alican(x)(Dk.61 Stahl x), Kage(x)(Dk.78 Cem), Ergin Keleş(xx)

ANTALYASPOR: Boffin(xx) - Nazım(xx), Djourou(x) (Dk.75 Celutska x), Diego(xxx), Sakıp(xx), Maicon(x)(Dk.58 Yekta Kurtuluş x), Hakan Özmert(x), Charles(xx), Deniz Kadah(xxx), Jevtovic(x)(Dk.72 Emre Güral x), Doukara(xxx)

GOL:Dk. 68 Ergin Keleş(P) (Kardemir Karabükspor) - Dk.12 Diego, Dk. 83 Deniz Kadah (Antalyaspor)

SARI KART: Osman (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Antalyaspor\'a 2-1 mağlup oldu.

12\'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego\'nun vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1.

30\'uncu dakikada Hakan\'ın sağdan ön direğe ortasında Alican\'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

65\'inci dakikada soldan Diego arka direğe doğru ortaladı. Jevtovic\'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

66\'ncı dakikada Stahl\'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci çeldi.

68\'inci dakikada soldan ceza sahasına giren İshak\'ın vuruşu sonrası Hakan Özmert\'in elle topa müdahale ettiğini işaret eden maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ergin Keleş\'in vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

71\'inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrasında savunmadan seken topu önünde bulan Osman\'ın sağ çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.

79\'uncu dakikada Doukara\'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Güral\'ın vuruşu yandan auta gitti.

80\'inci dakikada ceza yayı gerisinden Ergin Keleş\'in şutu kalecide kaldı.

83\'üncü dakikada Cem\'in uzaklaştırmak istediği top Yekta Kurtuluş\'a çarparak Doukara\'nın önünde kaldı. Ceza sahasına giren Doukara pasını müsait durumdaki Deniz Kadah\'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşu ağlara gitti:1-2.

90\'ıncı dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Güral\'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma Antalyaspor\'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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