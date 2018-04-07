Kardemir Karabükspor - Antalyaspor maçının ardından

Karaman: \"Kaybettiğimiz için üzgünüm\"

Hamzaoğlu: \"Son haftaya kadar aynı ciddiyetle ve kararlılıkla yolumuzda yürümeye çalışacağız

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahalarında 2-1 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını ifade ederek, \"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kaybedilmiş bir maçtan sonra hocalarından böyle bir teşekkür almak onlara buruk bir mutluluk yaşatacaktır. Dikkatlerinden, gayretlerinden, gelişimimizden memnunum. Özellikle sezonun devre arasında yapılanma veya kadro değişikliği diyebilirsiniz. Almış olduğumuz sonuçların bir ağırlığı var. Tabii biz bu yapışan kara sakızdan kurtarmaya gayret gösteriyoruz. Mücadelemiz iyi. Kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Beraberlikten sonra pozisyonlar da bulduk. Nasip değilmiş. Bazen basit hatalar bizim tarz gibi takımlara pahalıya mal olur. Kazanmış olsaydık farklı bir moral olacaktı. Ama ben yine çalışmalarla bir noktaya gelebildiğimizi görüyorum, onun mutluluğunu yaşıyorum. Bu kazanımlarımızdan taviz vermeden, eksiklerimizi kapatma yönünde yine aynı disiplin ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun biz saha içerisinde bize bu formayı veren camiadaki insanlara en azından onurlu, gururlu bir sporcu duruşuyla cevap vermeye gayret göstereceğiz. Tabii kaybetmek üzücü. En başta tesisteki çalışanınızdan utanıyorsunuz, yüzüne bakamıyorsunuz. Saha dışında da çok konuşulacak şeyler var. Ama ben buna hazmedemiyorum. İnşallah oyuncularım da o tepkiyi verip sene sonuna kadar yakışan mücadeleyi gösterecekler ve bunun sonucunda seneye kimler bizimle yol alacak, kimler arzu ettiğimiz nokta içerisinde hedefe bizi ulaştırma yönünde yüreğini ortaya koyacak, kimler takımı, acıyı sahiplenecek? Onlarla birlikte bir kadro yapısı oluşturacağız. Ama ben vermiş oldukları tepkiden memnunum. Kaybettiğimiz içinde üzgünüm\" diye konuştu.

HAMZAOĞLU: \"SON HAFTAYA KADAR AYNI CİDDİYETLE VE KARARLILIKLA YOLUMUZDA YÜRÜMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, \"Belki kağıt üzerinde kolay gibi görünen ama sahada uygulamayı yaparken zor olacağını düşündüğümüz bir maç oynadık. Karabükspor\'u tebrik ediyorum. Şartlar ne olursa olsun mücadeleye devam ediyorlar, iyi oynuyorlar, iyi direniyorlar. Saygıyı hak eden bir oyun ortaya koyuyorlar\" dedi.

Maçı değerlendiren Hamzaoğlu şunları söyledi:

\"Maçın başında pasla beraber oyunu açmakta zorlanacağımızı düşündük. Kenarları kullanarak, hızlı hücumlarla ve uzun toplarla rakibimizin dengesini bozmaya çalıştık. Umduğumuz gibi de gitti. Frikikten golü de bulduk. Birkaç pozisyonumuzu değerlendiremedik. Bu maçlar her zaman zordur. Bu sıcak havada 2 takımın oyuncuları oldukça yoruldu. 1-1 olmasına rağmen sonradan giren oyuncularımın da katkılarıyla maçı çevirmesini bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligin son haftasına kadar aynı ciddiyetle ve kararlılıkla yolumuzda yürümeye çalışacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ünal Karaman\'ın açıklaması

-Hamza Hamzaoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)