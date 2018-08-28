Kardemir Karabükspor - Altınordu: 1-1

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,(DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge(xx), Orkun Aktaş(xx), Deniz Turgut(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat(xx) - Ali Kemal(xx), Berkay(xx), Can(xxx), Abdullah(xx), Berk(xx), Cihan(xx), Ahmet(xxx), Batuhan(xx), Melih(xx)(Dk.67 Arif x), Yusuf Akbulut (xxx)(Dk.85 Fatih Kızılay)

ALTINORDU: Erce(xx) - Mehmet(xx), Hasan(xxx), Sinan(xx), Yusuf Acer(xx), Anıl(xx)(Dk.75 Ali x), David(xx), Alican(xx), Muhammed(xx)(Dk. 66 Kemal x), Serdar(xxx), Enes(xxx)(Dk.51 Hüseyin x)

GOLLER:Dk.34 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor) - Dk.46 Enes (Altınordu)

SARI KART: Yusuf Akbulut, Cihan, Batuhan, Ferhat, Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor) - Alican, Mehmet, Serdar(Altınordu)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 3\'üncü haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

34\'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Akbulut\'un vuruşu defanstan döndü. Savunmadan dönen topu kontrol eden Yusuf\'un plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

46\'ncı dakikada Serdar\'ın pasında topla buluşan Enes\'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu:1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kardemir Karabükspor sahasında Altınordu ile 1-1 sona erdi.

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