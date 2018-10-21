Kardemir Karabükspor - Altay: 0-4

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Caner Ak (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Murat Temel (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) - Ali Kemal (x), Can (x) (Dk. 57 Sezer x), Fatih Tultak (x), Abdullah (x), Batuhan (x), Berk (x) (Dk. 46 Fatih Kızılay x), Cihan (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Ahmet Karadayı (x), Melih Berat (x), Yusuf Akbulut (x)
ALTAY: Emre Koyuncu (xx) - Yasin (xx), Ivanov (xx), Gençer (xx), Özgür (x) (Dk. 46 İbrahim Akın x), Tevfik (xx), Atakan (x) (Dk. 46 İhsan x), Adnan (xx), Ferhat Çulcuoğlu (xxx), Leandro (xxx), Marco (xxx) (Dk. 74 Hüsamettin x)
GOLLER: Dk. 8 - Dk. 56 Leandro, Dk. 13 (P) Marco, Dk. 88 Ferhat Çulcuoğlu (Altay)
SARI KARTLAR: Ali Kemal, Fatih Kızılay, Ahmet (Kardemir Karabükspor) - İhsan (Altay)
Spor Toto 1’inci Lig 9’uncu haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Altay’a 4-0 mağlup oldu.
8’inci dakikada Marco topu sağ çaprazdan arka direğe doğru gönderdi. Leandro gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
13’üncü dakikada Marco ceza sahasında defansın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Caner Ak, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Marco, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-2.
56’ncı dakikada Marco soldan altıpasa doğru yerden gönderdi. Leandro’nun dokunduğu top ağlara gitti: 0-3.
88’inci dakikada Ferhat Çulcuoğlu’nun ceza sahasının sağ çaprazından vuruşu ağlara gitti: 0-4.
Karşılaşma Altay’ın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
FOTOĞRAFLI