Kardemir Karabükspor - Adana Demirspor: 0-1

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Habip Tiryaki (xx), Gökhan Barcın (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Ali (x) (Dk. 46 Cihan x), Can (x), Berkay (x), Abdullah (x), Berk Kervankıran (x), Toykan (x) (Dk. 53 Fatih x), Emre Eser (x), Ahmet Karadayı (x), Arif (x)(Dk. 65 Melih), Yusuf (x)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar(xx) - Hakan (xx), Tayyib (xx), Mitrovic (xx), Batuhan (xx), Kage (xx)(Dk. 69 Emre Nefiz x), Galip (xx) (Dk. 90 Murat Akın), Traore (xx), Murat Duruer (x) (Dk 82 Berk Yıldız), Kosecki (x), Pote (x)

GOL: Dk. 26 Galip (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Abdullah, Berkay, Berk, Yusuf (Kardemir Karabükspor) - Galip, Çağlar, Emre Nefiz (Adana Demirspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in ilk haftasında Kardemir Karabükspor, transfer ettiği 16 oyuncunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadığı için oynatamadığı ve altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldığı maçta Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

26’ncı dakikada soldan ceza sahasına giren Kage, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Galip, gelişine yaptığı plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

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