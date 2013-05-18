Kardemir işçilerine yüzde 42 zam yapıldı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) ile Çelik-İş Sendikası arasında anlaşmaya varılan yüzde 42 oranında zammı öngören 2 yıllık toplu sözleşme 2 bin işçinin önünde imzalandı.

Kardemir ile Çelik-İş Sendikası arasında 2011-12 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 42'lik zam kabul edilirken, bugün imzalar atıldı. Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, Kardemir'in giriş kapısının önünde kurulan platforma işçilerin omuzlarında getirildi. Karabük Valisi İzzettin Küçük, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin, Ak Parti, CHP ve MHP il başkanları, sendika yöneticileri platformda yerlerini aldı. Yaklaşık 2 bin Kardemir işçisi ve aileleri, 'Fabrika işçi omuz omuza', 'Sendika işçi omuz omuza' sloganları attı. İşçilere hitaben konuşan Cengiz Gül, şöyle dedi:

'Yüzde 42'den dönüşümüz mümkün değildi. Tüm sendikal yaşamımı sizlerin uğruna burada bitirmekte kararlıydım. Eğer bu sözleşme bu şartlarda olmasaydı asla imzalamayacaktım. Yüzde 42 bizim taban ücretimiz oldu. Ortalama ağırlıklı zam yüzde 47.1. Kardemir ilk 3 aylık karını 41.2 milyon TL bekliyormuş. Ama 47.1 milyon TL olarak açıkladı. Tesadüfe bakın zam oranımız kadar Kardemir 47.1 milyon TL kar açıkladı. Bilsem yüzde 50 yapardım.'

Bülent Diktepe'nin Doğan Haber ajansı'nda yer alan haberine göre, Mehmet Ali Şahin ise, çalışma barışının nasıl olacağını merak edenlerin Karabük'e gelip yaşanan tabloyu görmesini isterken şunları söyledi:

'Çalışma barışı üzerine kitaplar yazarlar, kanunlar çıkar, yönetmelikler yayınlanır, nutuklar atılır, çalışma barışı diye. Nasıl sağlanır, nasıl uygulanır merak edenler şu anda Karabük'e gelmeliler ve şu tabloyu seyretmeliler. Eğer bir toplu iş sözleşmesi töreninde o iş yerinde çalışan emekçi kardeşlerimiz sendika başkanını alkışladığı kadar işverenini alkışlayabiliyorsa orada çalışma barışı olmuş demektir.'

Konuşmaların ardından Kardemir ile Çelik-İş Sendikası arasında imzalar atıldı.