Kardemir işçilerinden Çelik-İş Sendikası'na kırmızı kart!

T24 -

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de çalışan Türk Metal Sendikası'na üye bir grup işçi, ellerinde kırmızı, sarı ve mavi kartlarla yürüyerek Çelik-İş Sendikasını protesto etti.Mesai bitiminde fabrikadan yürüyerek çıkan işçiler, kendilerini bekleyen aileleri ile sendikalarının kent merkezindeki temsilciliğine kadar ellerinde kırmızı, sarı ve mavi kartlarla yürüdüler.Türk Metal Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Yavuz Gökçe, burada yaptığı konuşmada, ellerinde bulunan kırmızı kartları Çeliş-İş Sendikası'na, sarı kartları sendikacılık dışında sermayeye hizmet eden sendikalara, ve mavi kartları da KARDEMİR işçisine sahip çıkan Türk Metal Sendikası'na gösterdiklerini kaydetti. Karabük'ün yanı sıra çevre illerden gelen çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, polisin uyarısı üzerine olaysız sona erdi.Bu arada, il merkezinde karşılaşan iki sendikanın bazı üyeleri arasında çıkan kavgada, 7 işçinin gözaltına alındığı bildirildi.KARDEMİR'de çalışan 3 bin 500 işçinin toplu iş sözleşmesi için yetkili sendika olmak isteyen Türk Metal Sendikası ile şu anda yetkiyi elinde bulunduran Çelik-İş Sendikası arasında mücadele devam ediyor.