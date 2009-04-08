Kardelenler film oluyor

Doğu'daki kızların eğitimi için 7 yıl önce başlatılan 'Kardelenler Projesi' beyazperdede. Ünlü oyuncular ile Kardelenler başrolde!



Geliri eğitime



Kardelenler beyazperdede açacak! Doğu'daki kız çocuklarının eğitimi için başlatılan 'Kardelenler Projesi', film oluyor. Kampanyayı yürüten kuruluştan bağımsız olarak çekilecek 'Kardelen' isimli filmin geliri yine kız çocuklarının eğitimine harcanacak. Ömer Lütfi Mete'nin kaleme aldığı öyküyü Mehmet Güneş çekecek.



Kızlar da oynuyor



Başrolde Murat Han ve Sezin Akbaşoğulları var. Filmin çekimleri mayısta, Adana'da başlayacak ve Doğu Anadolu'da devam edecek. Öğrencileri gerçek Kardelenler oynayacak ve film yeni eğitim yılına yetişecek.