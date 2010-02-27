Kardelenler dünyaya model olacak

T24 - Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek proje seçilen Kardelenler, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek panelle uluslararası kamuoyuna anlatılacak.





Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen 'Pekin 15' etkinliği kapsamında kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek projeler arasına alınan 'Kardelenler', New York'taki BM Merkezi'nde düzenlenecek panelde tanıtılacak.





Türkiye'nin projesi



Turkcell'den yapılan açıklamada, BM Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 1-12 Mart tarihleri arasında organize edilen etkinlik kapsamında, 'Türkiye'den Bir Başarı Hikayesi: Kardelenler' paneli düzenleneceği belirtildi. Turkcell'in, kızların eğitimi için 10 yıldır yürüttüğü 'Kardelenler' projesinin anlatılacağı panele, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rachel Mayanja, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi 'kardelen' Güleser Çelik konuşmacı olarak katılacak.



BM Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu tarafından, kadınlara fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunan iyi uygulama örnekleri arasına alınan 'Kardelenler' projesi, katılımcılarla BM çatısı altında örnek proje olarak paylaşılacak. 10 yıllık yolculuğunda 4 uluslararası ödül ve 12 ulusal ödülle taçlandırılan ve 'Türkiye'nin Projesi' haline gelen 'Kardelenler'in BM'de yapılacak panelinin ardından, National Geographic Channel fotoğrafçısı Tino Soriano tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan 'Kardelenler' fotoğraf sergisi, New York Türk Evi'nde gerçekleştirilecek resepsiyonla açılacak.







