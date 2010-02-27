T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kardelenler dünyaya model olacak

Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek proje seçilen Kardelenler, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek panelle uluslararası kamuoyuna anlatılacak.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - Kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek proje seçilen Kardelenler, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek panelle uluslararası kamuoyuna anlatılacak.


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen 'Pekin 15' etkinliği kapsamında kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek projeler arasına  alınan 'Kardelenler', New York'taki BM Merkezi'nde düzenlenecek panelde tanıtılacak.


Türkiye'nin projesi

Turkcell'den yapılan açıklamada, BM Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 1-12 Mart tarihleri arasında organize edilen etkinlik kapsamında, 'Türkiye'den Bir Başarı Hikayesi: Kardelenler' paneli düzenleneceği belirtildi. Turkcell'in, kızların eğitimi için 10 yıldır yürüttüğü 'Kardelenler' projesinin anlatılacağı panele, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rachel Mayanja, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi 'kardelen' Güleser Çelik konuşmacı olarak katılacak.

BM Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu tarafından, kadınlara fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunan iyi uygulama örnekleri arasına alınan 'Kardelenler' projesi, katılımcılarla BM çatısı altında örnek proje olarak paylaşılacak. 10 yıllık yolculuğunda 4 uluslararası ödül ve 12 ulusal ödülle taçlandırılan ve 'Türkiye'nin Projesi' haline gelen 'Kardelenler'in BM'de yapılacak panelinin ardından, National Geographic Channel fotoğrafçısı Tino Soriano tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan 'Kardelenler' fotoğraf sergisi, New York Türk Evi'nde gerçekleştirilecek resepsiyonla açılacak.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24