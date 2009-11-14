'Kardelen'i kayınpederim öldürdü'

Hiçbir avukatın savunmak istemediği minik kızın katil zanlısı Ali Kur, çıktığı ilk duruşmada cinayeti işlemediğini iddia etti.



Almanya'nın Paderborn kentinde geçtiğimiz 12 Ocak'ta kaybolan ve cesedi 15 Ocak'ta Möhnesee yakınlarında bulunan 8 yaşındaki Kardelen Kıraç'ın katil zanlısı Ali Kur, Aydın'ın Söke ilçesinde hakim karşısına çıktı, ilk ifadesinde kayınpederini suçladı.



Hiçbir avukatın savunmak istemediği zanlı hakkında müebbet ve 15 yıl hapis cezası istendi. Türk ve Alman gazetecilerin ilgi odağı olan, Alman televizyoncuların sık sık canlı yayınla duyurduğu duruşmada, cinayeti kayınpederi K.A'nın işlediğini öne süren zanlı Kur, "O gün eve geldiğimde kayınpederimi yarı çıplak, Kardelen'i boğarken gördüm. Kurtarmaya çalıştım ama iş işten geçmişti" dedi. Türkiye'den ve Almanya'dan gazetecilerin ilgi odağı olan duruşma saat 11.00'de başladı. Söke Adliye Sarayı'na ilk olarak Kardelen'in ailesi ve yakınları geldi. Ali Kur ise, tutuklu bulunduğu Nazilli E Tipi Cezaevi'nden bindirildiği araçla 10.44'te adliyeye getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Söke Adliyesi tarihi günlerinden birini yaşadı.



Canlı yayın yapıldı



Alman ARD, ZDF, RTL, Vox, N24, Kanal 1, adliye önünden canlı yayın yapıp duruşmayı ve gelişmeleri duyurdu. Hiçbir avukat zanlının savunmasını üstlenmediği için Aydın Barosu'nun tayin ettiği bir avukatın savunduğu Ali Kur, küçük yaşta çocuğu alıkoymak, tecavüz etmek ve cinayet suçlarından müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kardelen'in ailesi katılırken, zanlı Ali Kur'un eşi Zehra Kur ve Almanya'da bulunan kayınpederi K.A. gelmedi.

İddianame Ali Kur'un yüzüne okundu. Savunması istenen Ali Kur, "Kardelen'i ben öldürmedim. Şahitlerim var. 9 aydır cezaevindeyim. Vicdan azabı çekiyorum. Cinayeti ben değil, kayınpederim işledi. Kayınpederimle, Yasin Kıraç arasında bir kumar alacak verecek meselesi vardı" dedi.



Kurtarmaya çalıştım



Kur sözlerini şöyle sürdürdü: "Kardelen'in öldüğü gün, öğle saatlerinde eşimi işyerine bıraktım. Eve dönerken bir marketten alışveriş yaptım. Eve geldiğimde kayınpederimi yarı çıplak halde Kardelen'i boğarken gördüm. Can çekişiyordu. Kurtarmaya çalıştım ama iş işten geçmişti. Şoka girdim. Kayınpederim bana vurdu. Kendisine yardım etmezsem beni eşimden ayıracağını söyledi. Eşimi çok sevdiğim için kabul ettim. Kayınpederim çıkıp bavulla döndü. Eşimi arayıp gelmesini istedim. Delil bırakmamak için Kardelen'i banyoda yıkadık. Valizin içine koyduğumuz cesedi eşimle birlikte Möhnesee gölü kenarında bir ormanlık alana götürdük. Kızın eşyalarını da çevreye saçtık. Daha sonra eve geldik" dedi.



Olaydan bir gün sonra kayınpederi K.A'nın kendisine 2 bin euro para vererek, Türkiye'ye gitmesini söylediğini öne süren Ali Kur, "Kendisi Almanya'da kalıp işleri yoluna koyacağını belirtti. Didim'deki yazlığında kalabileceğimizi söyledi. Sürekli gözdağı verdi. Yakınlarımın zarar görmesinden korktuğum için suçu üstlendim" dedi.



DNA incelemesine dair rapora da itiraz eden Ali Kur, "Ben sadece cesedi taşıdım" dedi.

Duruşma sonunda Zehra Kur'un yurtdışına çıkıp çıkmadığının araştırılması, yurtiçindeyse adres tespitinin yapılarak duruşmaya getirilmesi için Nizip Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılması, yurtdışına çıkmışsa Alman adli makamlarından adresinin tespitinin ve ifadesinin istenmesine karar verildi. Ayrıca, Alman adli makamlarından kayınpeder K.A'nın da önceki beyanlarıyla zanlı Ali Kur'un savunmasında ileri sürdüğü iddiaların kendisine sunularak yeni ifadesinin alınması istendi. Zanlının tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşma 10 Aralık'a ertelendi.



Gazetecilere saldırı



Duruşma çıkışı fenalık geçiren Kardelen Kıraç'ın yakınları adliye koridorlarında, "İdam isteriz" diye bağırdı. Mağdur yakını bazı kadınlar gazetecilere de saldırdı. Polis basın mensuplarını adliye bahçesinden çıkardı. Kardelen Kıraç'ın katil zanlısı Ali Kur, cinayetten kısa süre sonra Didim'de yakalanmıştı. Kayınpederi K.A. ise "Damadımı ben yakalattım" diyerek gazetecilere açıklama yapmıştı.



Baba Kıraç: En ağır ceza neyse onu verin



Aydın'ın Söke ilçesindeki ilk duruşmada hakim, Kardelen'in babası Yasin ve annesi Döndü Kıraç'a söz verdi. Baba Yasin Kıraç, "Bu işin içinde biri daha var. En ağır ceza neyse onu verin" dedi. Ali Kur'un, kendisiyle kayınpederi arasında bir kumar meselesi olduğu şeklindeki iddiasına da yanıt veren Yasin Kıraç, "Kendisini hiç tanımıyorum. Kayınpederi ile tanışıklığımız var. Hiçbir zaman kumar oynamadım" diye konuştu. n Anne Döndü Kıraç ise, Ali Kur'u hiç tanımadığını söyleyerek, "İki adalet var, biri bu, diğeri ilahi adalet. Ben bu adamı önce Allah'a, sonra size havale ediyorum" dedi. Anne Döndü Kıraç duruşma çıkışı fenalık geçirdi.