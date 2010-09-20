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Yaşam

''KARDELEN ELİF'' GÖREVE BAŞLADI TİRE (A.A)

20 Eylül 2010 22:29

-''KARDELEN ELİF'' GÖREVE BAŞLADI TİRE (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul Halkalı'da askeri servis aracına yapılan terör saldırısında eşi Jandarma Uzman Çavuş Çağlar Bölük'ü şehit veren Elif Bölük, İzmir'in Tire ilçesinde öğretmenlik görevine başladı. Kamuoyunda ''Kardelen Elif'' olarak tanınan Elif Bölük'ün, eşinin memleketi olan Tire'deki 4 Eylül İlköğretim Okulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapacağı belirtildi. 4 Eylül İlköğretim Okulu'nda 2010-2011 eğitim-öğretim sezonunun açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılmayan Elif Bölük, 2 asker nezaretinde geldiği okulda bugün görevine başladı. Gazetecilere açıklama yapmayan Bölük'ün okuldaki öğretmenler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördüğü öğrenildi.

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