'Kardelen Ayşe' asker yetiştirecek

T24 - Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, eşi şehit olan öğretmen Elif Bölük’ün, askeri bir okulda görev yapma isteğine olumlu yanıt verdi.



Muş’ta yaşayan 9 çocuklu bir ailenin kızı olan Elif İmenç, “Kardelen” bursuyla okumuştu. Bölük’ün en büyük hayali öğretmen olmaktı.



Kastamonu Eğitim Fakültesi’nde bu hayalini gerçekleştiren Elif İmenç, burada hayatının aşkıyla da tanıştı.



Elif İmenç, Kastamonu'da uzman çavuş olan Mehmet Çağlar Bölük ile tanıştı. Fakülteyi bitirince evlenen genç çift, şark görevini Mardin'de tamamladı. Bölük çifti, daha sonra İstanbul'a geldi.



Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük, 8 yıllık meslek hayatında belki de en güvenli yer olarak gördüğü İstanbul'da terör şehidi oldu.



Büyük hayallerle çıktığı yolda hayat arkadaşını kaybeden Elif öğretmen, 2 yaşındaki kızı Eylül'e hayata tutundu.



Elif öğretmen, eşini şehit verdikten sonra çok sevdiği öğretmenlik mesleğini artık farklı bir amaçla yapmak istiyordu.



Askeri okulda öğretmen olmak isteyen Elif Bölük, bu talebini Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a iletti.



Dün gazeteci Uğur Dündar’a açıklamalarada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, şunları söyledi: “Elif öğretmen, Türkçe ve sosyoloji hocası. Bana geçenlerde bir isteğini iletti. Elif ne olmak istiyor biliyor musunuz? Askeri okullarda öğretmen olmak istiyor. Benden tek talebi, diyor ki 'komutanım bana bir askeri okulda öğretmenlik görevi verin. Benim acımı bu dindirir.' Elif'in elbette bu isteğini karşılayacağız.”



Elif öğretmen, bundan sonra askeri bir okulda meslek hayatına devam edecek.





