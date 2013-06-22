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Kardashian'ın bebeklerinin ismi belli oldu

Kim Kardashian ve Kanye West 6 gün önce dünyaya gelen kızlarına 'North' ismini verdi

22 Haziran 2013 10:50

Beklenen tarihten bir ay önce doğum yapan Kim Kardashian’ın bebeğine verdiği ismin belirlendiği iddia edildi.
 
Soyadıyla birleşince "Kuzey Batı" anlamına gelen isim sanal alemin çok konuşulanları arasına girdi.

Çifte yakın kaynaklar People dergisine haberi doğrularken, bebeğe kısaltılmış olarak "Nori" adıyla hitap edileceğini belirttiler. Doğumdan önce de North isminin düşündüklerini paylaşan Kardashian, hayranlarından tepki almıştı.

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West ile birlikte olan Kardashian, beklenilen tarihten 5 hafta önce doğum yaptı.

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