Kardashian'dan 'soygun yalanı' haberini yapan siteye dava

Paris'te geçen hafta silahlı soyguna uğrayan Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, kendisini, "yalanclık ve hırsızlıkla" suçlayan bir internet sitesine dava açtı.

MediaTakeout sitesi, Kardashian'ın olayı uydurduğunu iddia etmişti.

Sitedeki haberde, Kardashian'ın Paris'te bir otelde yaşanan olayla ilgil hiçbir somut delil ortaya koyamadığı, "soygun iddiasının sigorta şirketlerini dolandırmak amacı taşıdığı" öne sürülmüştü.

Kim Kardashian adına New York Federal Mahkemesi'ne açılan davada ise söz konusu site ve sahibi Fred Mwangaguhunga karalama ve iftira ile suçlandı.

Avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, Kardashian'ın Paris'te korkunç bir saldırının mağduru olduğunu belirterek, "Müvekkilim bu olayın şokuyla döndüğü Amerika'da, bir tabloid sitenin 'hırsızlık ve yalancılık' iftirasıyla da karşı karşıya kalmıştır" dedi.

MediaTakeout sitesi ise dava ile ilgili olarak sessizliğini koruyor.

Kardashian'ın avukatları, resmi bir özür yayınlamasını talep ettikleri site sahibi Fred Mwangaguhunga'nın bunu reddettiğini açıkladı.

35 yaşındaki Kim Kardashian, geçtiğimiz hafta Paris'te yaşanan olayda, 10 milyon dolarlık mücevherinin çalındığını rapor etmişti.

Olay, Paris emniyetinin kayıtlarına da "soygun" olarak geçmişti.