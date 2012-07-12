Kardashian'dan 'günaydın' pozu

Twitter’da 15 milyon takipçisi olan reality şov yıldızı Kim Kardashian güneş doğarken çektirdiği fotoğrafıyla hayranlarına güzel bir “günaydın” mesajı verdi.

Sabah sporunu yaptığını söyleyen Kardashian’ın bu sürprizi sosyal paylaşım sitesindeki milyonlarca hayranı için güzel bir “günaydın” mesajı oldu.

Bir süredir ABD’li ünlü rap sanatçısı Kanye West ile beraber olan Kardashian fotoğrafıyla birlikte yayınladığı iletide şunları yazdı:

“Sabah 9’dan önce sporumu bitirdim. Kendimi harika hissediyorum.”