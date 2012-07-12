T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kardashian'dan 'günaydın' pozu

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian güneş doğarken çektirdiği bikinili fotoğrafını Twitter’da paylaştı

12 Temmuz 2012 18:45

Twitter’da 15 milyon takipçisi olan reality şov yıldızı Kim Kardashian güneş doğarken çektirdiği fotoğrafıyla hayranlarına güzel bir “günaydın” mesajı verdi.

 
Sabah sporunu yaptığını söyleyen Kardashian’ın bu sürprizi sosyal paylaşım sitesindeki milyonlarca hayranı için güzel bir “günaydın” mesajı oldu.
 
 
Bir süredir ABD’li ünlü rap sanatçısı Kanye West ile beraber olan Kardashian fotoğrafıyla birlikte yayınladığı iletide şunları yazdı:
 
“Sabah 9’dan önce sporumu bitirdim. Kendimi harika hissediyorum.”
 

ETİKETLER

Kim Kardashian

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24