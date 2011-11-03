‘Kardashian Türk’ mesajı kızdırdı



T24 - Amerikan New York Times gazetesinin en ünlü kalemlerinden, iki Pulitzer ödüllü Nicholas Kristof’un twitter üzerinden yaptığı Türk esprisi ortalığı karıştırdı.





Kristof, 72 günlük eşinden boşanma kararı alan Kim Kardashian için, “Evlilik için harcadığı parayla fakir ülkelerde 200 okul yaptırabilirdi” diye yazdı. Bu tweet’i üzerine Kardashian hayranlarının tepkisini çeken Kristof bu kez ikinci bir mesajla “Kardashian’dan özür diliyorum. Haydi onun aslında Türk olduğu hakkında bir dedikodu başlatalım” yazdı.



Forbes dergisi yazarı Elmira Bayraşlı da bu esprinin Türklerle dalga geçmek için yapıldığını ve bir hakaret olduğunu söyledi. Kristof’un cevabı gecikmedi. Ünlü köşe yazarı, “Ben Türkleri kötülemedim. Sadece Kim’i kötüledim ve Ermeni-Türk gerilimi ile dalga geçtim” diye yazdı. Yaptığı Türk esprisi nedeniyle Kristof’a gelen tepkiler iyice büyüyünce, gazeteci sonunda, “Esprime alınan tüm Türklerden özür dilerim” tweetini yolladı.











