Kardashian soygunuyla ilgili 16 gözaltı

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre ekim ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde Paris'te ve Fransa'nın güneyinde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılara olay mahallindeki DNA izinden ulaşıldığı kaydedildi.

Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın Paris'teki lüks dairesi ekim ayı başında soyulmuştu. Kardashian'ın ağzını bantlayıp, ellerini bağlayan silahlı saldırganlar, yaklaşık 9 milyon euro değerinde mücevheri çalarak kayıplara karışmıştı. Söz konusu mücevherler arasında 4 milyon euro değerinde bir yüzük de bulunuyordu. Paris Moda Haftası sırasında yaşanan soygun dünya basınında manşet olmuştu.

Yetkililer Kardashian'ın dairesinden alınan DNA örneklerinin, soygun nedeniyle daha önce polisin merceğine takılan bir kişiye ait olduğunun belirlendiğini, söz konusu kişinin suç çevrelerinde oldukça tanınan bir isim olduğunu bildirdi.

Daha önce özel yaşamıyla ilgili her ayrıntıyı sosyal medyadan paylaşan 36 yaşındaki Kim Kardashian, soygun sonrasında büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Kardashian aylar sonra ilk kez bundan yaklaşık 2 hafta önce Twitter üzerinden bir aile fotoğrafını paylaşmıştı.

Kardashian'ın soygun sırasında yaşadıklarını kız kardeşlerine anlattığı bir video hafta sonunda magazin kanalı E!'de yayınlandı. Kardashian videoda “soyguncuların kendisini sırtından vuracağını, bundan kurtulamayacağını düşündüğünü” anlatıyor.

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AFP,BW/BÖ