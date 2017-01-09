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BBC Türkçe

Kardashian soygununda 16 kişiye gözaltı

Ekim ayında Paris Moda Haftası için şehirde lüks bir daire tutan ünlü ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın mücevherlerini çalmakla suçlanan 16 kişi bu sabah gözaltına alındı.

09 Ocak 2017 15:38

Fransız polisi, dünyaca ünlü ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın geçen ekim ayında uğradığı silahlı soygunla bağlantısı olduğu tahmin edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.

Kardashian, Moda Hastası için gittiği Paris'te lüks dairesine giren iki hırsız tarafından silahla tehdit edilmiş, iple bağlanmış ve banyoya kilitlenmişti.

Yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde mücevheri çalınan 36 yaşındaki yıldız, olaydan sonra öleceğini sandığını açıklamıştı.

Kim Kardashian Paris'te otel odasında silahlı soyguna uğradıParis polisi Kardashian'ı soyan hırsızların peşinde

Kardashian'ın eşi Kanye West, olay sırasında New York'ta Meadows Müzik ve Sanat Festival'inde bir konser veriyordu, ancak haberi alınca konseri yarıda bırakmıştı.

Polis, sabah erken saatlerde gözaltına aldığı 16 kişiyi olay yerindeki DNA izleri sayesinde bulduklarını açıkladı.

Polis, olay yerindeki DNA kalıntılarından birinin, soygun sabıkası bulunan bir kişiyle eşleştiğini ve daha sonra bu şüphelinin temas kurduğu kişilerin takip edildiğini bildirdi.

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