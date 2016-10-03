T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kardashian otel odasında silahlı soyguna uğradı

Dünyaca ünlü ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, Paris'te kaldığı bir otel odasında silahlı iki soyguncu tarafından alıkonulduğu, Kardashian'ın olaydan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

03 Ekim 2016 11:20

Dünyaca ünlü ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, Paris'te kaldığı bir otel odasında silahlı iki soyguncu tarafından alıkonulduğu, Kardashian'ın olaydan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Kardashian'ın sözcüsü hırsızların polis kıyafetli iki kişi olduğunu belirtti, "Kim sarsılmış durumda ama fiziksel bir zarar görmedi" dedi.

Polis kaynakları da Kardashian'ı ilgilendiren bir hırsızlık olayı yaşandığını doğruladı ve hırsızların milyonlarca dolar değerinde mücevher çaldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili olarak başka detay verilmedi.

Kardashian'ın eşi ünlü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, olayı New York'taki konseri sırasında haber aldı ve "ailevi bir acil durum yaşandığını" belirterek sahneden indi. .

Kim Kardashian West, Moda Haftası nedeniyle Paris'te bulunuyor.

Olay sırasında çiftin 3 yaşındaki kızları North ve 10 aylık oğulları Saint2in otel odasında bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Geçen hafta da bir kişi Kardashian'a yaklaşarak kalçalarını öpmeye çalışmış ancak ünlü yıldızın korumaları tarafından durdurulmuştu.

27 yaşındaki Vitalii Sediuk bunu "Kardashian'ın sahte kalça dolguları kullanmasını protesto etmek için yaptığını" iddia etmişti.

Sediuk "Kim ve tüm Kardashian ailesini, onları gözü kapalı takip edip örnek alan genç kızları doğal güzelliğe teşvik etmeye çağırıyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyacaABDKim Kardashian ParisKardashianKanye WestNew YorkKardashian West Moda HaftasıParisNorthSaint2inVitalii Sediuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24