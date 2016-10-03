Kardashian otel odasında silahlı soyguna uğradı

Dünyaca ünlü ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, Paris'te kaldığı bir otel odasında silahlı iki soyguncu tarafından alıkonulduğu, Kardashian'ın olaydan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Kardashian'ın sözcüsü hırsızların polis kıyafetli iki kişi olduğunu belirtti, "Kim sarsılmış durumda ama fiziksel bir zarar görmedi" dedi.

Polis kaynakları da Kardashian'ı ilgilendiren bir hırsızlık olayı yaşandığını doğruladı ve hırsızların milyonlarca dolar değerinde mücevher çaldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili olarak başka detay verilmedi.

Kardashian'ın eşi ünlü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, olayı New York'taki konseri sırasında haber aldı ve "ailevi bir acil durum yaşandığını" belirterek sahneden indi. .

Kim Kardashian West, Moda Haftası nedeniyle Paris'te bulunuyor.

Olay sırasında çiftin 3 yaşındaki kızları North ve 10 aylık oğulları Saint2in otel odasında bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Geçen hafta da bir kişi Kardashian'a yaklaşarak kalçalarını öpmeye çalışmış ancak ünlü yıldızın korumaları tarafından durdurulmuştu.

27 yaşındaki Vitalii Sediuk bunu "Kardashian'ın sahte kalça dolguları kullanmasını protesto etmek için yaptığını" iddia etmişti.

Sediuk "Kim ve tüm Kardashian ailesini, onları gözü kapalı takip edip örnek alan genç kızları doğal güzelliğe teşvik etmeye çağırıyorum" dedi.