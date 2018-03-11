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Kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) – RİZE’nin İkizdere ilçesinde kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan Recep Demircioğlu ve Ahmet Tüfekçi, 3 gün sonra ekipler tarafından kurtarıldı

11 Mart 2018 16:55

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) – RİZE’nin İkizdere ilçesinde kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan Recep Demircioğlu ve Ahmet Tüfekçi, 3 gün sonra ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçenin, Varda Yaylası\'ndaki evlerini kontrol etmek amacıyla çarşamba günü yaya olarak yola çıkan Recep Demircioğlu ve Ahmet Tüfekçi, cuma akşamı dönüşe geçti. Kar yağışının etkili olması üzerine yolu kapanan yayladan dönemeyen iki kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri dün sabah yaya olarak bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdare ekipleri de kardan kapalı yolu ulaşıma açma çalışması başlattı. AFAD\'a ait paletli kar aracı ile bu sabah yaylaya ulaşan ekipler 2 kişi alarak ilçe merkezine indirdi. Demircioğlu ve Tüfekçi’nin yayla evinde kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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