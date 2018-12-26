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Kardan kapanan yolda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesi Karaağaç köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

26 Aralık 2018 14:14

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesi Karaağaç köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Suluova ilçesi Karağaçköyü Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta 5 kişi mahsur kaldı. Otomobillerde bulunan Ahmet, Hidayet ve Metin Bolat ile Mesut Bilgili ve Osman Göncü, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinesi ile açtıkları yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

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