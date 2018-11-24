Kardan kapanan yol iş makinesiyle açıldı, Vali öğretmenlere ulaştı

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), (DHA)- ARTVİN Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde yolu kardan kapalı Gürcistan sınırındaki Camili köyüne iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu yolun açılmasıyla ulaştı. Vali Doruk, köy okulunda görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Vali, zorlu yolculuğu sırasında yolu ulaşıma açan iş makinesi operatörlerine de baklava ikram etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberinde Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ile birlikte Borçka ilçesi Camili köyüne doğru yola çıktı. Köyün kardan kapanan yolu, iş makineleri tarafından ulaşıma açıldı. Vali ve beraberindeki heyeti taşıyan konvoy iş makinelerinin açtığı yoldan ilerledi. Vali Doruk, yolu ulaşıma açan operatörlere baklava ikram etti.

Zorlu yolculuğun ardından Camili köyüne ulaşan Vali Yılmaz Doruk ve beraberindekiler Camili Yatılı Bölge İlk ve Orta Okulu\'nda görev yapan öğretmeleri ziyaret etti, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı okulda görevli 5 öğretmeni tebrik eden Vali Doruk, öğretmenleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.



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