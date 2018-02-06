Kardan kapanan askeri üs bölgesinin yolu bir haftada açılabildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu, bir hafta süren zorlu mücadelenin ardından ulaşıma açabildi.

İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bir süre önce yağan kar yağışının ardından metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu bir haftalık yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açabildi. Yer yer 4 metre yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu 14 kilometrelik Mirgezev askeri üs bölgesi yolu, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından yeniden ulaşıma açılırken, ekipler ise yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.



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