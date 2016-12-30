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Dünya

'Kardan adamı kurtarın' kampanyası başlatıldı

"İnsanlar da iklim değişikliği yüzünden er ya da geç kardan adamlar gibi sığınacak bir yer aramaya başlayacak"

30 Aralık 2016 14:30

İklim değişikliğiyle mücadele eden, kitlesel fonlama sitesi Cool Effect, kardan adamları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı olarak ele aldı. ‘Kardan Adamları Kurtaralım’ kampanyası başlatan ekip, “Kardan adamların umutları azalıyor, bizim kalplerimiz eriyor” diyor.

Cool Effect, iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere bir de kısa film hazırladı. Kampanya filmi, ‘kardan adam barınağı’ kurgusuyla ilerliyor. Çocukluk anılarına dokunabilen film, izleyicisiyle duygusal bağ kurarak şu mesajı veriyor: “İnsanlar da iklim değişikliği yüzünden er ya da geç kardan adamlar gibi sığınacak bir yer aramaya başlayacak.”

Bir kardan adamı kurtarmak için belirlenen bağış miktarı 10 dolar, kardan adam ailesi için ise 25 dolarlık bir bağış tutarı belirlenmiş.

Kampanya çağrı metninde ise şöyle deniliyor:

“Kardan adamlar, küresel iklim değişikliği yüzünden, hayatta kalmak için kitleler halinde kuzeye göç ediyor. Sıcaklıklar hızla yükseldikçe varlıkları tehlike altına giriyor. Fakat bütün ümitler tükenmiş değil. Hemen harekete geçip bir kardan adamı kurtarabilirsin ve donmuş arkadaşlarımızı aramıza döndürüp, onları seven ailelerine kavuşturabilirsin.”

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