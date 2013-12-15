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Yaşam

Kardan adamda da çare Drogba!

Rize'de kardan yapılan Didier Drogba heykeli, sosyal medyada geniş yankı buldu

15 Aralık 2013 12:10

Rize’de iki esnaf, Galatasaraylı oyuncu Didier Drogba'nın kardan heykelini yaptı. Aslan vücutlu heykel, sosyal medyada "Kardan adamda da çare Drogba" esprilerine neden oldu.

Cumhuriyet Caddesi'nde büfe işleten Seçkin Memişoğlu ve Muhammet Memişoğlu, ilginç kardan adam heykeli ile büyük ilgi topladı.

Haberedikkat.com'un haberine göre, Galatasaray'ın simgesi aslan ile futbolcu Didier Drogba'yı birlikte simgeleyen heykeli yapabilmek için yaklaşık 2 saat uğraşan iki kuzen, yüz kısmı siyah renge boyanan heykele sarı kırmızı forma giydirdi.

Seçkin Memişoğlu, son günlerin formda oyuncusu Drogba'yı çok sevdiğini belirterek "Juventus karşısında oynadığı oyundan çok etkilendik. Aslan Drogba denildiği için aslan ve Drogba'yı simgeleyen bir kardan adam yaptık" dedi.

 

‘Çare Sarıgül’den ‘Çare Drogba’ya

 

Rize’de yapılan “kardan adam Drogba” sosyal medyada, “kardan adamda da çare Drogba” esprilerine neden oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül’ün “Türkiye Değişim Hareketi”ni başlattığı 2009 yılında, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde duvarlarda görülen, sprey boyayla yazılmış “Çare Sarıgül” yazıları Gezi Parkı olaylarında göstericiler tarafından ‘ti’ye alınmıştı.

Sokak mizahı Gezi Parkı olaylarının en öne çıkan yönlerinden biri olurken, göstericilerin Galatasaray’ın Fildişili yıldızına ithafen, duvarlara “Çare Drogba” yazmıştı.

 

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