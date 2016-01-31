Kardan Adam Şenliği’nde 2’si ağır 22 kişi yaralandı

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kardan Adam Şenliği, ikinci gün etkinlikleriyle sona erdi. Şenliklerde otomobil şambrelleri, branda ve naylon şişme botlarla kaymaya çalışırken takla atan ve düşen 2’si ağır, 22 kişi yaralandı.

DHA’dan Muhammet Kaçar’ın haberine göre, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü (ÇADOKS) tarafından düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenliği’nin ikinci günü horon oynanmasıyla başladı. Kar üstünde saatlerce horon tepenler doyasıya eğlendi. Şenlikte, daha sonra da kayak etkinlikleri gerçekleştirildi. Otomobil şambrelleri, branda ve naylon botlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. Kayak sırasında yaralananlara sağlık görevlileri müdahale etti. Kazaların artması üzerine jandarma, şambrelleri toplayarak kaymayı yasakladı.

2 gün boyunca süren etkinliklerde omuzu kırılan ve beyin travması geçiren 2 kişi ağır yaralanırken, vücutlarında çeşitli kırıklar oluşan 22 hafif yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

“Kardan Karadenizli uzaylı”

Şenliklerde kardan adam yapma yarışması da düzenlendi. Etkinliklerde birbirinden değişik kardan adamlar yapılırken, bazı yarışmacılar uzaylıya benzettiği kardan adama ’Kardan Karadenizli uzaylı’ adını verdi. Şenliklerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenler de madalyalarını aldı. Şenlikler yöresel sanatçıların konserleri ile sona erdi.