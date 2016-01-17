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Yaşam
Deutsche Welle

Kardan adam hakkında bilmediğiniz 5 gerçek

18 Ocak Dünya Kardan Adam Günü. Kardan adam yapmak kar yağışını heyecanla bekleyen çocukların en büyük eğlencelerinden. İşte kardan adam hakkında bilmediğiniz 5 gerçek.

17 Ocak 2016 19:43


1. Kardan adam ordusu: ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Karen Schmidt'e bundan 15 yıl önce bir kardan adam figürü hediye edilmiş. Schmidt'in kardan adam figürü kolleksiyonu 2013 yılında 5 bin 127 kardan adama ulaşmış. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre Schmidt koleksiyoncular arasında dünyanın en fazla yoyo sahibinin bir önünde, plastik ördek koleksiyoncusunun da bir arkasında bulunuyor.

2. Bembeyaz: ABD'nin Maine eyaletindeki bulunan Bethel kenti sakinleri 2008'de bir ay boyunca dünyanın en büyük kardan adamını yaptı. Daha doğrusu en büyük kardan kadınını… Kırmızı şapkalı kardan kadın tamamlandığında 37 metre boya ve 6 ton ağırlığa erişmişti. Kardan kadının kirpilerini oluşturmak için Berthelliler 16 adet kayak kullandı.

3. Dünden bugüne kardan adam: Dünyanın bilinen en eski kardan adam tasviri 1380 yılından kalma bir Hristiyan dua kitabına dayanıyor. Ancak tasvirdeki kardan adam erimeye başladığı için biraz yamuk ve oldukça ıslak görünümlü.

4. Islak kar: Kayakçıların kabusu, kardan adam yapmayı planlayanlar içinse büyük bir lütuf. Islak kar donma noktasına yakın hava sıcaklığında oluşuyor. Kar kristalleri henüz donmamış su nedeniyle daha büyük kar taneleri meydana getiriyor.

5. Kardan adam fetvası: Kardan Adamla ilgili bir fetva bile bulunuyor. Suudi bir din adamı geçen yıl fetva vererek kardan adam yapılmasının İslam'a uygun olmadığını belirtmişti. Fetvaya göre kardan deve yapmak da caiz değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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