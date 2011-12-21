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Politika

Kardak'ta yeni gerginlik

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak...

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda Türk helikopter ve gemileriyle Yunan hücumbotları arasında 'it dalaşı' yaşanıyor. 

Kardak'ta yeni gerginlik

Bugün sabah saatlerinde Yunanistan’ın Kilimli (Kalimnos), Leros ve İstanköy (Kos) Adaları’ndan Kardak kayalıklarına 11 balıkçı teknesi geldi. Teknelerden 2’sinin halat atarak kayalıklara bağlanmak istenmesi, 4’nün de Çavuş Adası açıklarından Türk karasularına girmesi üzerine ortam bir anda gerildi. 

Yunanlı balıkçılara eşlik eden Yunan Sahil Güvenlik Botu’nun da Türk karasularına ihlal etmesinin ardından Turgutreis Limanı’nda konuşlu bulunan 11 nolu Türk Sahil Güvenlik Botu saat 12.20’de bölgeye hareket etti. Türk sahil güvenlik botu, Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botunu karasularımızdan çıkardı. 


DENİZDE İT DALAŞI YAŞANDI 

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik Botları arasında yaklaşık bir saat süren it dalaşı da yaşandı. Birbirlerine 2 metre metre mesafede hızla seyreden ve birbirlerinin etrafında tur atan botlar, zaman zaman burun buruna geldi. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarındaki askerlerin birbirlerine bağırıp, el kol hareketleri yaptıkları da görüldü. 


HELİKOPTER DE GELDİ 

Bölgeye saat 14.30’da Kuşadası’ndan 67 nolu Sahil Botu takviye olarak geldi. Yarım saat kadar sonra da Marmaris Aksaz Deniz Üssü’nden havalanan Sahil Güvenlik Helikopteri Kardak’a geldi. Türk ve Yunan botları üzerinde 10 dakika kadar alçak uçuş yapan helikopter, Kardak kayalıklarında tepeden yapılan kontrolün ardından ayrıldı. 2 Türk ve 1 Yunan botunun bölgedeki bekleyişi sürüyor.



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