Kardak'ta 22'nci yıl dönümü gerginliği / Ek fotoğraflar

ÜÇ TÜRK BOTU NÖBET TUTUYOR

Yunan Savurma Bakanı Panos Kammenos\'un çelenk attıktan sonra Kardak\'a bir mil uzaklıktaki Kalalimnos adası önüne çekildiği görüldü. Yaklaşık 20 dakika bölgede kalan Kammenos, daha sonra geldiği Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botlarının eşliğinde Leros Adası\'na doğru hareket ederken Kammenos\'un bulunduğu dakikalarda Türk sahil güvenlik helikopterinin Kardak kayalıklarının üzerine 10 metre kadar alçaldığı ve devriye gezdiği görüldü. Geçtiğimiz yıl helikopterle gelerek Kardak kayalıklarının tam üzerinden çelengini bırakan Kammenos\'un bu kez denizden gelmesi buna rağmen Türk botları tarafından adaya, yarım milden daha fazla yaklaştırılmaması dikkat çekti. Kammenos ve beraberindeki Yunan sahil güvenlik botlarının bölgeden ayrılması ile sabah saatlerinde gelen 10 sahil güvenlik botundan 7\'sinin Marmaris Aksaz Deniz Üssü ile Kuşadası yönüne yöneldiği, bölgede bulunan 1 helikopterin Kardak\'ı terk ettiği ve halen Kardak bölgesinde üç Türk botunun devriye nöbetini sürdürdüğü görüldü. Bölgede Kalimnos Adası önlerinde bir Yunan sahil güvenlik botu da bekleyişini sürdürüyor.

\"KARDAK ADALARI BÖLGESİNE GİRME GİRİŞİMİ ÖNLENMİŞTİR\"

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı yazılı açıklamada \"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetleri\'ne ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir\" denildi.

Yaşar ANTER / BODRUM (DHA)

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