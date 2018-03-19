Kardak'a çıkan emekli albay Türkşen: Yunanistan Enosis hayallerinden vazgeçmiyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BALYOZ davası mağdurlarından, Kardak operasyonunu yöneten Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, katıldığı Muğla Bodrum ilçesindeki söyleşi de Yunanistan\'ın Enosis (Kıbrıs adasının Yunanistan\'a bağlanması) hayallerinden vazgeçmediğini belirtip, Ege\'deki adalar soruna dikkat çekti.

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle, Bodrum\'daki bir otelde \'18 Mart Çanakkale Zaferi, Adalar Sorunu ve Kardak Krizi\' konulu söyleşi düzenlendi. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye, Balyoz davası mağdurlarından, Kardak operasyonunu yöneten Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ve emekli Koramiral Ekmel Totrakan konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Ergun, İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın Başdanışmanı Gazeteci Can Pulak\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından moderatörlüğünü Tuncay Mollaveisoğlu\'nun yaptığı söyleşiye geçildi.

\"UFACIK KAYA DENİLEN ADALARA BİZ \'VATAN\' DİYORUZ\"

Aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olan emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, adalar sorunu ve Kardak krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkşen, \"Devletimiz ve hükümetimiz gerekli tedbirleri almalı aksi takdirde adalar ile birlikte, Kıbrıs da uzun vadede elden gidecek gibi duruyor\" dedi. Çeşitli mecralarda Kardak harekatını küçümseyenler olduğunu belirten Türkşen, \"Alay edenler bile var. \'Ufacık kaya için laf ediyorlar\' diyorlar. Sizin o ufacık kaya dediğinize biz, \'Vatan\' diyoruz. Bu kayalar vatan toprağıdır, kırmızı çizgimizdir. O dönemi yaşayanlar bilir, savaşın kıyısından döndük. Okullarımızda ve sivil toplum kuruluşlarımızda gençlerimize bu konuların ne kadar hayati önemde olduğu öğretilmeli. Yunanlar bizim her sıkıntılı durumumuzda adalar konusunda bir adım daha atıyor. Enosis hayallerinden vazgeçmiyor, yaşamaya müsait olmayan toprakları yaşanabilir kılmak için ellerinden geleni yapıyor. İleride uluslararası mahkemeye gittiğimizde, \'20 yıldır neden bir şey yapmadın\' diye sorarlar\" dedi.

\'MUSTAFA KEMALSİZ BİR ÇANAKKALE ASLA KABUL EDİLEMEZ\'

Emekli Koramiral Ekmel Totrakan da Çanakkale Savaşı\'nda Mustafa Kemal Atatürk\'ün önemine değinerek \"Burada kazandığı taç ile ülkeyi önce 30 Ağustos\'ta kurtuluşa, 29 Ekim\'de de kuruluşa götürmüştür. Bu açıdan Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti için çok özeldir. Mustafa Kemalsiz bir Çanakkale ise asla kabul edilemez\" dedi. Söyleşi, Türkşen ve Totrakan, izleyicilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Söyleşinin ardından Türkşen, \'Kardak\'ta Kahraman, Hasdal\'da Esir\' ve \'1963\'den Günümüze SAT Komandoları ve Anılarım\' isimli kitaplarını imzaladı.



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