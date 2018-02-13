Kardak kayalıklarında gergin anlar (2)

SULAR ISINDI

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30\'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11\'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8\'e yükseldi.

Yunanistan\'ın Leros Adası\'ndan saat 14.45\'te, 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası\'na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak\'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), DHA)



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