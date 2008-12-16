T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kardak erotik açıdan çipuraları tahrik ediyor

İddiaya göre çipuralar, yumurtalarını bırakmadan önce yalnızca Kardak'ta bulunan bir yosuna sürtünmekten zevk alıyor

16 Aralık 2008 02:00

Yunanistan’ın en yüksek tirajlı gazetesi Na Tea, cumartesi günü başlayan çipura avında, geçen yıllardan farklı olarak Kardak etrafında Türk ve Yunanlı balıkçıların neredeyse yan yana avlandıklarını ve son derece sakin bir ortamın hüküm sürdüğünü yazdı.
Yunanistan balıkçılar dernekleri başkanı Yorgos Kuçurhis "Türk ve Yunan balıkçılar neredeyse yan yana avlanıyor hatta birbirlerine jestler iltifatlar yapıyorlar" dedi. Haftasonunda Kardak civarında 13 Yunan ve 3 Türk balıkçı teknesinin ağ attıklarını belirten Ta Nea gazetesi bölgede ne bir Türk ne de Yunan devriye gemisinin dolaştığını da kaydetti.
Son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin sebebi "Çipura savaşı"nda Yunan makamları, Kilimlili balıkçıların bilgilerine dayanarak geçen ocak ayında ilginç bir tespitte bulunmuşlardı.

Kardak erotik açıdan çipuraları tahrik ediyor

Yunanlı balıkçılara göre, çipuralar üremek için dibi kumluk olduğundan Kardak yakınlarına geliyorlar. Çipura sürülerini kumluk deniz dibinden çok Kardak’a götüren neden ise Yunanca "badem yaprağı" adı verilen bir yosun. Her biri kiloya yakın çipuralar yumurtalarını bırakmadan önce bu yosuna sürtünmekten büyük zevk alıyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24