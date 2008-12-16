Yunanistan’ın en yüksek tirajlı gazetesi Na Tea, cumartesi günü başlayan çipura avında, geçen yıllardan farklı olarak Kardak etrafında Türk ve Yunanlı balıkçıların neredeyse yan yana avlandıklarını ve son derece sakin bir ortamın hüküm sürdüğünü yazdı.

Yunanistan balıkçılar dernekleri başkanı Yorgos Kuçurhis "Türk ve Yunan balıkçılar neredeyse yan yana avlanıyor hatta birbirlerine jestler iltifatlar yapıyorlar" dedi. Haftasonunda Kardak civarında 13 Yunan ve 3 Türk balıkçı teknesinin ağ attıklarını belirten Ta Nea gazetesi bölgede ne bir Türk ne de Yunan devriye gemisinin dolaştığını da kaydetti.

Son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin sebebi "Çipura savaşı"nda Yunan makamları, Kilimlili balıkçıların bilgilerine dayanarak geçen ocak ayında ilginç bir tespitte bulunmuşlardı.



Kardak erotik açıdan çipuraları tahrik ediyor



Yunanlı balıkçılara göre, çipuralar üremek için dibi kumluk olduğundan Kardak yakınlarına geliyorlar. Çipura sürülerini kumluk deniz dibinden çok Kardak’a götüren neden ise Yunanca "badem yaprağı" adı verilen bir yosun. Her biri kiloya yakın çipuralar yumurtalarını bırakmadan önce bu yosuna sürtünmekten büyük zevk alıyorlar.