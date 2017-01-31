Kardak açıklarında 2 Yunan botu Türk karasularını ihlal etti

Kardak açıklarında 2 Yunan botunun Türk karasularını ihlal etmesi üzerine sahil güvenlik birimleri duruma müdahalede bulundu.Yunan botları, Türk sularından çıkarıldı. Yunan botları daha sonra, Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası yakınlarına çekilince gerginlik de sona erdi. Türk askerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.





Kardak'ta ne olmuştu?





Tarihe Kardak Krizi olarak geçen olay 1996 yılının Ocak ayında yaşandı. Figen Akat adlı Türk gemisi 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi’ndeki, Bodrum’un 3.8 mil uzaklığındaki Kardak Kayalıklarında karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise söz konusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti. Yunan ordusu, bir süre sonra doğudaki adacığa asker çıkarıp bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanın çevresinde konuşlandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, "O bayrak inecek, o asker gidecek" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve 30 Ocak 1996 gecesi adaya asker çıkarılmasını istedi. Türk SAT ve SAS komandoları Doğu Kardak’ı kuşatan Yunan donanmasının arasından geçerek hemen yandaki ikinci adaya (Batı Kardak) gece operasyonu ile çıkıp Türk bayrağını dikti. Daha sonra ABD ve NATO’nun girişimleriyle tansiyon düşürüldü ve kriz öncesi duruma dönüldü.