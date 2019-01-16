Karda mahsur kalanlara İnegöl Belediyesi kumanya dağıttı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı Mezitler bölgesinde trafiği durdurdu. Geceyi yol kenarında geçirmek zorunda kalan sürücülere İnegöl Belediyesi erzak dağıttı.

İnegöl’de dün öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artırarak akşam saatlerinde şehri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, Bursa-Ankara karayolunda ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde Mezitler bölgesinde bir TIR’ın kayarak yolu kapatması nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından trafik yeniden açıldı.

TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Yoğun kar yağışının sürmesi, akşam 21.00’dan itibaren Mezitler bölgesinde ulaşımı yeniden aksattı. Yol güvenliği ve olası bir kazayı önlemek adına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken kapanan yolda tek şerit olarak otomobillerin geçişi sağlandı.

UZUN TIR KUYRUKLARI OLUŞTU

Bursa-Ankara karayolunda Avarlar kavşağından itibaren uzun TIR kuyrukları oluştu. Kimi sürücüler yol kenarında kar yağışının sona erip yolun açılmasını beklerken, bazı TIR ve kamyon şoförleri ise petrol ve dinleme tesislerine sığındı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü istasyonuna kadar olan bölümde aralıklarla araç kuyrukları oluştu.

İNEGÖL BELEDİYESİ KUMANYA DAĞITTI

TIR şoförlerinin geçişine izin verilmemesinin ardından, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler yolda kalan sürücülerin yardımına koştu. Hazırlanan kumanyalar zabıta ekipleri tarafından bölgeye ulaştırılarak sürücülere dağıtıldı. Geceyi burada geçirmek zorunda kalan sürücülere kumanya ve su dağıtımı yapıldı.



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