-Karda mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay yetişti DÜZCE (A.A) - 19.01.2012 - Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Düzce-Zonguldak karayolunda mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti. Gece saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle Düzce ve Zonguldak arasında bağlantıyı sağlayan D-655 karayolunun Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde Akçakoca yönüne ulaşım tek taraflı olarak kapandı. Ulaşıma kapanan karayolu nedeniyle birçok sürücü araçlarında mahsur kaldı. Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığındaki ekip, yolda mahsur kalan araçları zincir takarak bulundukları bölgeden kurtarmaya çalıştı. Ekipler, soğuktan etkilenen sürücülere çay ve çorba ikram etti. Bu arada, Hiciz rampasında mahsur kalan araçlar nedeniyle Akçakoca yönüne ulaşıma kapanan D-655 karayolu, çevredeki köylülerin traktörleriyle yolda kalan araçları çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri karayolunun ulaşıma kapanmasını önlemek için tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.