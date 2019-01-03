Karda mahsur kalan sürücülere köylüler traktörleriyle yardım etti

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinin Kazdağıları bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda kalırken, mahsur kalan sürücücelere çevredeki köylüler traktörleriyle yardım etti.

YOLDA KALANLARA KÖYLÜLER TRAKTÖRLERİYLE YARDIM ETTİ

Balıkesir’in Edremit ilçesi Hanlar mevkii ve Çanakkale\'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesi arasında yoğun kar ve tipi yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar lastikleri ve zincirleri olmayan birçok araç, akşam saatlerinde Kazdağları bölgesinde yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazılarına bölgeye yakın köylerden gelen köylüler, traktörleriyle yardım etti. Traktörler yardımıyla otomobiller mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgelere çekildi.

Yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşan Mustafa Kara, \"Kar çok, yolda kalan arabaları asılıyoruz. Yolda araba dolu. Daha tahmini 15 tane araba var” diye konuştu.

Köylülerden Fethullah Şen ise “Kar yağışını duyduk. Zaten yağdığı zaman hemen çıkarız biz. Arkadaşlarımızda kalmış ileri de, onları kurtarmaya geldik. Bakalım kurtarabilirsek kurtaracağız. Olmadı arabayı bırakıp biz geri döneceğiz. Bulunduğumuz yer Hanlar dediğimiz yere üç kilometre ileride. Az ileri de bir patika var, arkadaşlar orada kalmış. Telefon da çekmiyor. Yola kadar çıkmışlar, şimdi onları kurtarmaya gideceğiz” dedi.

İL GENEL MECLİS ÜYESİ YARDIMA GİTTİ

Yoğun kar yağışı ve tipide bazı vatandaşların yardımına da Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Akif Kulaç yetişti. Kulaç “Arkadaş burada kalmış, ikinci zinciri taktık. Bu bölgede insanlar kalır diye bir dolaşmaya geldim. Karayolları da geriden geliyor. İki üç kilometre aşağıda durum normal. Edremit tarafı da normalmiş” diye konuştu.

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