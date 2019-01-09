Karda mahsur kalan minibüs şoförü, 6 saat sonra kurtarıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra dönüş yolunda minibüsüyle kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Mehmet Hasdemir (38) ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi diyaliz servisi şoförü Mehmet Hasdemir, diyaliz tedavisi gören hastaları 33 BG 062 plakalı minibüsle köylerine götürdü. Dönüşte Hasdemir\'in kullandığı minibüs saat 20.00 sırılarında kar ve tipi nedeniyle Kıldır ve İncetaş köyleri arasında kara saplandı. Kendi çabaları ile sonuç alamayan Hasdemir, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Bu sırada cep telefonunun şarjı biten Hasdemir ile bir daha irtibat sağlanamadı. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede AFAD ekipleri de iş makinelerinin açtığı yolda güçlükle ilerledi. Ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından 02.00 sırılarında Hasdemir\'i aracının saplandığı yere ulaşarak kurtardı.

Dönüş yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle önünü göremeyerek kara saplandığını ifade eden Hasdemir, \"Diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra ilçeye dönüşe geçtim. Dönüş yolunda etkili olan fırtına nedeniyle önümü göremeyerek kara saplandım. Durumu kurtarma ekiplerine haber verdim. Telefonumun şarjının bitmesinin ardından irtibatımız kesildi. Ekiplerimiz gelip beni ve aracımı kurtardılar, Allah hepsinden razı olsun\" dedi.

Yıldızeli İlçe Özel İdare Müdürü Necati Doğan ise ihbarın ardından bölgeye greyderler ve kepçe sevk ettiklerini söyledi. Doğan, ekiplerin uzun uğraş sonucunda Hasdemir\'i sağ salim kurtardıkları için mutlu olduklarını belirterek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Öte yandan haber için bölgeye giden basın mensuplarının otomobili de kara saplandı. Otomobil, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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