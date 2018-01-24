Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Kaş Yaylası\'na giderken araçları arıza yapınca mahsur kalan 2 kişi, kurtarıldı.

Alanya\'nın yüksek kesimlerindeki yaylaya gitmek için dün yola çıkan Mustafa Arslan ve Pınar Demir, kar yağışının etkili olduğu bölgede araçları arıza yapınca mahsur kaldı. Cep telefonlarıyla irtibat kuramayan Arslan ve Demir, geceyi sığındıkları bir yayla evinde geçirdi. İkili, bu sabah Alanya Belediyesi\'nin Çözüm Masası\'na ulaşarak yardım istedi.

6 SAAT SONRA ULAŞILDI

İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, ilçe merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan Kaş Yaylası\'ndaki Arslan ve Demir\'e ulaşmak için sabah yola çıktı. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları iş makineleriyle temizleyerek ilerleyen ekipler, yaklaşık 6 saat sonra mahsur kalan Arslan ve Demir\'e ulaştı. Ekipler Arslan ve Demir\'i kendi araçlarıyla yayladan indirerek ailelerine teslim etti.

Kaş Yaylası\'na giderken araçları arıza yapınca mahmur kaldıklarını belirten Mustafa Arslan, \"Demirtaş Mahallesi\'nden Kaş Yaylası\'na gitmek üzere Koçdavut yolu üzerinden yola çıktık. Seki Yaylası\'na geldiğimiz sırada aracımız bozuldu. Telefonlarımızda şebeke olmadığı için yardım da isteyemedik. Akşam olunca en yakındaki bir yayla evine sığındık. Sabah olunca Tokar Yaylası\'na kadar yürüdük ve buradan telefonla Çözüm Masası\'na ulaştık. Bizi kurtaran Alanya Belediyesi ekiplerine ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çavuşlarına teşekkür ederim\" dedi.



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