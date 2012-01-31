Karda gelen inanılmaz ölüm!

T24

'KAR HATIRASI' FOTOĞRAFLARI ÇEKİYORLARDI



KAR KUYUYU DA SAKLAMIŞTI



KUYUDAN CESEDİ ÇIKARILDI



Avcılar’da yoğun kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen arazide fotoğraf çektirmek isteyen 25 yaşındaki İshak Durmak, fark edemediği kuyuya düştü. İshak Durmak düştüğü kuyuda can verdi. Talihsiz gençten geriye ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğraflar kaldı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;Olay, saat 16:30 sıralarında Firüzköy Mahallesi Balcıbük Caddesi’ne yakın boş arazide meydana geldi. İshak Durmak, iki kuzeniyle birlikte arazide yoğun kar yağışının getirdiği beyaz örtüyü ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.Bu sırada, yüzeyi karla kaplı kuyuyu görmedi ve kuyunun üzerinden geçmeye çalıştı. Ayağının basmasıyla kuyu yüzeyindeki kar yıkılınca Durmak, kuyunun içine düştü. Kuzenleri Durmak’ı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak kurtaramayınca çevrede bulunan evlere koşarak mahalle sakinlerinden yardım istediler.Olay yerine gelen vatandaşlar, talihsiz gencin kuyu içindeki suda hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce durumu polise bildirdi. İtfaiyenin de yardımıyla çıkarılan Durmak’ın cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Olayı anlatan bazı görgü tanıkları "Yetkililere defalarca bu kuyunun kapatılması için haber verdik. Kimse dinlemedi" diye tepki gösterdi.