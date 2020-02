Karda cirit maçı nefes kesti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS’ta ciritçilerin karlı zemindeki gösterisi nefes kesti. Kaygan zeminde hem atlarını kontrol edip hem de rakipleriyle mücadele veren ciritçiler, hararetlerini ise kar yiyerek giderdi. Ciritçiler, atlarına da kar yedirmeyi ihmal etmedi.

Karslı ciritçiler, Selim İlçesine bağlı Kekeç Köyü\'nde düzenlenen müsabakada karşı karşıya geldi. Atlarını bir süre karlı zemine hazırlayan ciritçiler ardından zorlu maça başladı. 30’ar dakikalık 2 devre şeklinde yapılan cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Ciritçiler karlı zeminde koşturdukları atların üzerinde durabilmek için yoğun mücadele verdi. Bir yandan kaygan sahada atlarını sürebilmek bir yandan da dengede durarak rakiplerinin ciritini savuşturmaya çalışan sporcular, yoğun efor sarfetti. At üstünde soğuk terler döken sporcular, hararetlerini ise devre arasında kar yiyerek giderdi. El ve yüzlerini karla yıkayan sporcular, atlarına da kar yedirdi.

Allah-u Ekber Dağı Atlı Cirit Spor Kulubü Başkanı Şimşek Yıldırım, karda müsabakanın zevkli olduğunu söyleyerek, \"Kar yağmasıyla bu yıl ki cirit sezonunu başlattık. Karda cirit güzel oluyor. Kar olmadığında yer sert oluyor ve ciritçi düşünce darbe görüyor. Kar, atlar için de ciritçiler için de güzel oluyor\" dedi.

Sporcuların maçının ardından Beyköylü Damla Aydın da at binerek cirit denemesi yaptı. Ustaca at binen Damla\'nın kendinden emin duruşu izleyenlerin beğenisini topladı.



FOTOĞRAFLI