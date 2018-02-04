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Karda 12 kilometrelik doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/ADANA,(DHA)- ADANA’nın Aladağ ilçesinde fotoğraf ve doğa tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Meydan Yaylası'nda 12 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı

04 Şubat 2018 14:18

Malik GÖDELİNER/ADANA,(DHA)- ADANA’nın Aladağ ilçesinde fotoğraf ve doğa tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Meydan Yaylası\'nda 12 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.
Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Meydan Yaylası\'nda \'Karda doğa yürüyüşü\' düzenledi. Etkinliğine aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 60 kişi katıldı. Doğaseverler, aşırı soğuk ve kar nedeniyle donan Gölyeri Göleti üzerinde dolaşıp, fotoğraf çekti. Bin 700 rakımlı Mavriyan mevkisinde 12 kilometrelik yürüyüş yapan kulüp üyeleri, kamp alanında kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Plastik poşetlerin üzerinde kayan doğa tutkunları keyifli anlar yaşadı.
PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, \"Kar yağışının en fazla olduğu Meydan\'da kar manzaraları eşliğinde doğada yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek, ailece kar keyfi yapmak oldukça keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmemizi sağladı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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