Karbonmonoksit zehirlenmelerinde üzücü bilanço

Hilmi DUYAR- Hüseyin EMCAN/BALIKESİR, (DHA)- MAKİNE Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Boyuer, soba ve kombilere ihtiyacın arttığı bu dönemde, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerini, \'sessiz ölüm\' diye nitelediklerini kaydeden Boyuer, 2017 yılında 1135 kişinin soba, şofben, kombi ve benzeri ısınma araçlarından sızan karbonmonoksitle zehirlendiğini, 195 kişinin de yaşamını yetirdiğini açıkladı.

Makine Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Boyuer, sessiz gelen ölümden korunmak için neler yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla anlattı. Lodosun, yakma ve baca sistemindeki olumsuzlukların ölüme davetiye çıkardığını hatırlatan Boyuer, şöyle dedi:

\"2015 yılında 1131 kişi karbonmonoksitten zehirlenmiş, 193’ü hayatını kaybetmiştir. 2016’da 1271 kişi zehirlenmiş, 163’ü sessiz ölüm tarafından hayattan alınmıştır. Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte, zehirlenme ve ölümlerden pek ders çıkarılmamış ve önlem alınmadığını görüyoruz. Zehirlenme ve ölümün nedeni mangaldan, sobadan, bacadan ya da şofbenden sızan karbonmonoksit gazıdır. Her yıl benzer zehirlenme ve buna bağlı ölümler meydana gelmektedir. Balıkesir’de ve yurdumuzda, özellikle şiddetli lodos havalarda, pek çok yurttaşımızın hastanelere kaldırıldığını biliyoruz. Bu durumun kabul edilebilir olmadığını, ülkemize ve kentimize yakışmadığını vurguluyoruz. Makina Mühendisleri Odası olarak, bilgisizlik, ihmal ve denetimsizlik yüzünden yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusundaki öneri ve uyarılarımızı her yıl yineliyoruz. Karbonmonoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır. Özellikle uykudayken fark edilmesi oldukça güçtür. Vatandaşlarımızın mutlaka gaz sensörü kullanmaları gerekmektedir.\"

Boyuer, halkın alacağı önlemlerin yanı sıra konuyla ilgili denetimlerin aksatılmaması ve düzenli aralıklarla tekrarlanması, zehirlenmelerin önüne geçebilecek en önemli unsur olduğunu söyledi. Boyuer, şöyle devam etti:

\"Soba, şofben, kombilerin yanlış kurulumu ve yakılması, baca temizliğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve standartlara uygun olmayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şofben-baca bağlantılarının yanlış yapılması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uygun olmaması, yanlış montaj, zehirlenmeleri arttırmaktadır. Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı, baca çekişini arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır. Bu anlamda bacaların iç yüzeyi sıvanmış olmalı, yanmış partiküllerin yapışmasını sağlayacak pürüzlerin bulunmaması gerekir.”



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