Karbonhidratları yağa dönüştüren gen bulundu

Amerikalı bilim insanları, karbonhidratları yağa dönüştüren geni buldular.



Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının Cell dergisinde yayımlanan araştırmasında, DNA-PK denilen genin, karaciğerde karbonhidratlarının yağa dönüşmesi sürecini düzenlediği bildirildi.



Araştırmada çalışan Roger Wong, araştırmalarının sonucunda, bir gün insanların şişmanlama korkusu olmadan ekmek, pasta ve pirinç yiyeceklerini umut ettiğini söyledi.



Wong, yaptıkları araştırmada, DNA-PK geni bulunmayan farelerin genin bulunduğu normal farelere göre daha ince ve yüzde 40 oranında daha zayıf olduğunu belirlediklerini kaydetti.



Genden yoksun olan farelerin yüksek karbon içeren gıdaları yediklerinde kilo almadıklarını, ayrıca kanlarındaki kolestrol düzeylerinin daha düşük olduğunu vurgulayan Wong, kolestrolün düşük olmasının kalp krizi riskini azalttığına dikkati çekti.



İnsanın da aynı gene sahip olduğunu vurgulayan bilim insanları, DNA-PK geninin ilaçlarda ve obeziteyi önlemede kullanılabileceğini bildirdiler.



(AA)

