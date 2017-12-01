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Karbon kağıdına sarılı 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kadın çantaları içinde, karbon kağıdına sarılı 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi

01 Aralık 2017 14:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, kadın çantaları içinde, karbon kağıdına sarılı 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi.​ Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis, harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Ekipler, narkotik köpeği \'Şans\'ı kullanarak, iş yerinde arama yaptı. \'Şans\'ın tepki verdiği 4 kadın çantası, ekipler tarafından incelendi; ancak herhangi bir şeye rastlanmadı.
Kolileri açan ekipler, çantaların içinde bir şey olmadığını gördü. Bu sırada, kadın polis, çantaların alt kısmında bulunan astarların normalden farklı durduğunu görünce, detaylı aramaya geçildi. Kadın polis, astarların içinde karbon kağıdına sarılı uyuşturucu hapları buldu. Şüphelilerin, hapların, sevkiyat sırasında X- Ray cihazında görünmemesi için bu yöntemi kullandığı anlaşıldı. Operasyonda, 49 kadın çantasının içinde ele geçirilen 18 bin 226 uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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