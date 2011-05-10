Karbeyaz 13 Mayıs'ta vizyona giriyor

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“Kar Beyaz”; 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film Müziği Ödülü’nü, 15. Sofya Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, 22. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (En İyi 2. Film), Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Ağustos Film’in ilk projesi “Kar Beyaz” ayrıca, 46. Chicago Film Festivali’nde Dünya Sineması kategorisinde, 30. İstanbul Film Festivali’nde, 12. Las Palmas de Gran Canaria Uluslararası Film Festivali’nde, 9. Berlin Türk Filmleri Haftası’nda ve 22. Münih Türk Film Günleri’nde sinemaseverlerle buluştu.Başrolünü, daha önce oyunculuk deneyimi olmayan Artvin-Borçka doğumlu Hakan Korkmaz’ın üstlendiği filmde aynı zamanda; Sinem İslamoğlu, Gürsan Piri Onurlu, Kaya Akkaya, Ziver Armağan Açıl, Ruhan Odabaş ve Sinan Koçal rol alıyor.Kendisi de Borçka doğumlu olan fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selim Güneş’in ilk filmi “Kar Beyaz”; Artvin’in Şavşat ilçesinde, küçük bir dağ köyünde yaşayan on iki yaşındaki Hasan’ın (Hakan Korkmaz) bir gününü anlatıyor. En önemli Türk edebiyatçılarından Sabahattin Ali’nin “Ayran” adlı öyküsünden uyarlanan filmde; kardeşlerini doyurabilmek için çareyi kar kış demeden ayran satmakta bulan Hasan’ın hikayesi, muhteşem görüntüler ve başarılı oyunculuklar eşliğinde beyazperdeye yansıyor.Küçük bir köyde yoksulluğunun ve yoksunluklarının çıkmazında, annesine olan sevgisiyle hayata bağlanmış Hasan’ın yaşadıklarını, etrafındaki insanların hayatla ve kendileriyle hesaplaşmalarını anlatan “Kar Beyaz”; önemsiz gibi görünen küçük bir davranışın bir başka insanın hayatında ne büyük sonuçlara vardığını da çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. İlk filminde ayrılıklar, hasretle bekleyişleri, özlemleri, pişmanlıkları ve her şeye rağmen insan yaşamında var olan umudu anlatan Selim Güneş; “Kar Beyaz”da umutsuzluktan umut kotarırken, çok sevdiği John Lennon sözünü selamlayarak, “Nerede yaşam varsa orada umut vardır” diyor.Katıldığı birçok festivalde büyük beğeni toplayan ödüllü “Kar Beyaz” filmi; 13 Mayıs 2011, Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor.