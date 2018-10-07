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Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor – Nazilli Belediyespor: 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Tunay Ateş, Mustafa Çevik KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Mehmet Kesik, Fatih, Mehmet Avcı (Dk

07 Ekim 2018 19:30

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Tunay Ateş, Mustafa Çevik
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Mehmet Kesik, Fatih, Mehmet Avcı (Dk.60 Hasan), Batuhan, Bilal (Dk.70 Rıdvan), Yeldar, Ramiz, Mert Sarı, Emre (Dk.80 Mehmet Gaye), Hakan
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya- Polat, Görkem (Dk.75 Recep), Mert Estik (Dk.46 Aykut), Buğra, Said, Zafer, Sergen, Yasin, Burak (Dk.32 Mert), Onur
GOLLER: Dk.4 Fatih, Dk.77 Batuhan) (Karbel Karaköprü Belediyespor),  Dk.73 Buğra (P) (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Kesik, Hasan, Hakan, Ebubekir, (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Polat, Mert Estik, Buğra, Zafer, Said (Nazilli Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 6\'ncı hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor\'u 2-1 mağlup etti.
4\'üncü dakikada Bilal\'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu iyi takip eden Fatih, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-0.
73\'üncü dakikada Said rakip cezaalanı içerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Buğra, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
77\'nci dakikada Yeldar\'ın sağ taraftan pasına düzgün vuruş yapan Batuhan, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

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